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Хейлунд - о Холанде: Он лучший нападающий мира, если не лучший футболист

Датчанин надеется достичь того же уровня.
Сегодня, 19:27
Расмус Хейлунд / Getty Images
Расмус Хейлунд / Getty Images

Расмус Хейлунд поделился своими мыслями об Эрлинге Холанде.

После прихода датчанина в АПЛ его начали сравнивать с форвардом Манчестер Сити. Оба скандинавы, обладаюющие немалыми габаритами, да еще и позиции одинаковые.

Однако Хейлунд признался, что ему не нравится, когда его сравнивают с норвежцем, ведь он на совершенно другом уровне. Возможно, даже лучший игрок в мире.

"Я надеюсь, что однажды смогу достичь его уровня, но сейчас, я думаю, еще слишком рано. 

Эрлинг в любом случае лучший нападающий в мире, если вообще не лучший футболист. Я не очень хочу, чтобы меня сравнивали с ним, но надеюсь, что однажды смогу выйти на его уровень.

Кто знает? Мне всего 20 лет. Посмотрим, чем все закончится", – сказал нападающий Манчестер Юнайтед для TV2.

Ранее также сообщалось, что форвард Лацио может покинуть римский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд Расмус Хьойлунд

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