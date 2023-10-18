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Салах: Я призываю мировых лидеров объединиться, чтобы предотварить убийство невинных душ

Египетский вингер высказался о войне между Израилем и Палестиной.
Вчера, 23:34
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

Египетский вингер Мохаммед Салах прокомментировал текущую ситуацию в секторе Газа.

Футболист Ливерпуля призвал мировых лидеров объединиться для остановления кровоприлития.

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"Не всегда легко говорить в такие времена.

Слишком много насилия, слишком много душераздирающей жестокости. Эскалация насилия в последние недели - невыносимое зрелище. Все жизни священны и должны быть защищены. Резня должна быть прекращена. Семьи разрываются на части.

Сейчас ясно одно: необходимо немедленно разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу. Люди там находятся в ужасных условиях. Сцены в больнице прошлой ночью были ужасающими. Жители Газы срочно нуждаются в продовольствии, воде и медикаментах. Я призываю мировых лидеров объединиться, чтобы предотвратить дальнейшее убийство всех невинных душ. Гуманность должна восторжествовать", - заявил игрок.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохаммед Салах

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