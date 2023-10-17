Боевики ХАМАС убили израильскую гимнастку во время музыкального фестиваля

Израильская ассоциация гимнастики сообщила о смерти местной спортсменки Михал Роими.

В заявлении говорится, что Роими убили боевики терорристической группировки ХАМАС в субботу, 7 октября.

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В тот день Михал была на музыкальном фестивале Supernova. Девушке было 22 года.

Отметим, что в субботу, 7 октября ХАМАС провел атаку на Израиль, в последствии которой погибло более тысячи человек. После этого армия Израиля начала военную операцию в секторе Газы, а правительство страны объявило о блокаде города.

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