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Депутатка Европарламента от Франции: Бензема стал агентом пропаганды ХАМАС

Надин Морано раскритиковала местного футболиста.
Сегодня, 10:47
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Депутатка Европарламента от Франции Надин Морано высказалсь о словах Карима Бензема, поддержавшего Палестину в войне с Израилем.

Морано заявила, что Бензема стал пропагандистом террористической группировки ХАМАС.

"Написав эти слова, он стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что ХАМАС имеет стратегию физического уничтожения Израиля, а также хочет уничтожить Израиль через международное общественное мнение", - сказала Морано.

Напомним, 7 октября, террористическая органиазция ХАМАС провела атаку на Израиль, в ходе которой погибло более 1000 погибших. В ответ на это Израиль объявил полную блокаду сектора Газы, а армия страны начала проводить военную операцию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Карим Бензема Палестина

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