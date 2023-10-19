Палкин вошел в комитет УЕФА

Каденция гендиректора Шахтера продлиться четыре года.

Генеральный директор донецкого Шахтера будет представлять Украину в главной организации европейского футбола.

По результатам голосвания Сергея Палкина было выбрано в один из комитетов УЕФА, а точнее, в комитет по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

Палкин и Ханс-Йоахим Ватцке (генеральный директор дортмундской Боруссии) станут единственными представителями футбольных клубов в вышеназванном комитете. Их кандеция составляет четыре года.

Уже 1 ноября в Ньоне пройдет первое заседание комитета с новыми членами.

Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Андрей Лунин.

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