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Палкин вошел в комитет УЕФА

Каденция гендиректора Шахтера продлиться четыре года.
Сегодня, 19:16
Сергей Палкин / Getty Images
Сергей Палкин / Getty Images

Генеральный директор донецкого Шахтера будет представлять Украину в главной организации европейского футбола.

По результатам голосвания Сергея Палкина было выбрано в один из комитетов УЕФА, а точнее, в комитет по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

Палкин и Ханс-Йоахим Ватцке (генеральный директор дортмундской Боруссии) станут единственными представителями футбольных клубов в вышеназванном комитете. Их кандеция составляет четыре года.

Уже 1 ноября в Ньоне пройдет первое заседание комитета с новыми членами.

Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Андрей Лунин.

 

 

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