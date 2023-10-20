Тренер Португалии - о Роналду: Он готов на все ради сборной

Наставник команды в восторге от своего подопечного.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о форварде Криштиану Роналду.

"Мне никогда не нравилось делать выбор или вызывать кого-то, не узнав человека, стоящего за футболистом. Итак, я решил познакомиться со всеми игроками, которые были в заявке на ЧМ-2022.

Когда я встретил Криштиану, то увидел игрока, который готов отдать все ради сборной. Я увидел, как он привержен сборной. Он хотел каким-то образом быть на службе у команды".

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"Я был очень удивлен его скромностью и желанию служить команде. И это стало отправной точкой", – сказал Мартинес в интервью Cadena SER.

Напомним, в рамках отбора на Евро-2024 Роналду забил девять голов в семи матчах.

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