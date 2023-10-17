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"Первое место гарантировано": Роналду оценил разгром Боснии и Герцеговины

Португальская сборная деклассировала соперника в отборе Евро-2024.
Сегодня, 08:57
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

В рамках восьмого тура квалификации чемпионата Европы Португалия разгромила Боснию и Герцеговину (5:0).

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду, который оформил дубль, подвел итоги встречи.

"Очередные победа и хорошая игра всей команды!

Первое место в группе в квалификации Евро-2024 гарантировано! Мы по-прежнему сильны!", - написал Криштиану.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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