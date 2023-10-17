"Первое место гарантировано": Роналду оценил разгром Боснии и Герцеговины
Португальская сборная деклассировала соперника в отборе Евро-2024.
В рамках восьмого тура квалификации чемпионата Европы Португалия разгромила Боснию и Герцеговину (5:0).
Капитан португальской сборной Криштиану Роналду, который оформил дубль, подвел итоги встречи.
"Очередные победа и хорошая игра всей команды!
Первое место в группе в квалификации Евро-2024 гарантировано! Мы по-прежнему сильны!", - написал Криштиану.
Mais uma vitória e um bom jogo de toda a equipa!— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 16, 2023
Primeiro lugar do grupo garantido!
Seguimos fortes!💪🏼🇵🇹#VesteABandeira pic.twitter.com/VWoU1r9VSd
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.
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