"Первое место гарантировано": Роналду оценил разгром Боснии и Герцеговины

В рамках восьмого тура квалификации чемпионата Европы Португалия разгромила Боснию и Герцеговину (5:0).

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду, который оформил дубль, подвел итоги встречи.

"Очередные победа и хорошая игра всей команды!

Первое место в группе в квалификации Евро-2024 гарантировано! Мы по-прежнему сильны!", - написал Криштиану.

Mais uma vitória e um bom jogo de toda a equipa!

Primeiro lugar do grupo garantido!

Seguimos fortes!💪🏼🇵🇹#VesteABandeira pic.twitter.com/VWoU1r9VSd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 16, 2023

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!