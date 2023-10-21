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Экс-тренер Марселя обвинил фанатов клуба в своей отставке

Марселино считает, что из клуба невозможно сделать успешный проект.
Сегодня, 00:10
Марселино / Getty Images
Марселино / Getty Images

Марселино объяснил свою неожиданную отставку давлением со стороны болельщиков Марселя.

Испанский специалист считает, что болельщики стремятся контролировать весь клуб, тем самым не давая его прогрессировать. И поэтому в Марселе нельзя создать эффективный проект.

"Проблема ультрас - это что-то очень глубокое и устоявшееся, и его очень трудно искоренить. Они хотят контролировать Марсель. В том негативном состоянии, которое окружает клуб, они чувствуют себя комфортно. Они выбрали контроль, а не прогресс клуба.

Есть факты. Происходит постоянная смена тренеров и игроков, менеджеры не выдерживают больше года. Что-то явно можно улучшить. Там невозможно сгенерировать солидный и выигрышный проект. Вы можете выигрывать короткие соревнования, потому что это футбол, но титул не будет означать утверждение в европейском футболе, потому что это обычно проявляется через долговременные проекты", - сказал Марселино в интервью AS.

Напомним, что специалист ушел с поста главного тренера Марселя спустя пару месяцев после назначения. К моменту его ухода клуб был третьим в Лиге 1.

Ранее также сообщалось, что Бенфика без Трубина легко выиграла кубковый матч.

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