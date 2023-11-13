Бывший тренер Малиновского вернулся в Вильярреал

Марселино Гарсия Тораль снова поведет за собой "желтую субмарину".

Вильярреал на своем официальном сайте объявил о назначении нового тренера.

Должность наставника "желтой субмарины" снова занял Марселино Гарсия Тораль, подписавший контракт до лета 2026 года.

Volvamos a emocionarnos juntos 💛 pic.twitter.com/4IbfVRTddX — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 13, 2023

Читай также: "Без комментариев": Малиновский выложил эмоциональный ролик о том, как сегодня живет Украина

Марселино сменил на посту Пачету, который был уволен несколькими днями ранее.

Стоит отметить, что для Марселино это будет второй период работы на Керамике. Ранее он возглавлял Вильярреал с января 2013 года по август 2016 года.

После Вильярреала он возглавлял Валенсию, Атлетик и Марсель. Во Франции он проработал чуть более двух месяцев - из-за конфликта с болельщиками он был вынужден покинуть провансальцев в сентябре этого года.

Вместе с Валенсией он выиграл кубок Испании (2018/19), а с Атлетиком - национальный Суперкубок (2020/21).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!