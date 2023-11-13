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Бывший тренер Малиновского вернулся в Вильярреал

Марселино Гарсия Тораль снова поведет за собой "желтую субмарину".
Сегодня, 20:01
Марселино (слева) / https://villarrealcf.es/
Марселино (слева) / https://villarrealcf.es/

Вильярреал на своем официальном сайте объявил о назначении нового тренера.

Должность наставника "желтой субмарины" снова занял Марселино Гарсия Тораль, подписавший контракт до лета 2026 года.

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Марселино сменил на посту Пачету, который был уволен несколькими днями ранее.

Стоит отметить, что для Марселино это будет второй период работы на Керамике. Ранее он возглавлял Вильярреал с января 2013 года по август 2016 года.

После Вильярреала он возглавлял Валенсию, Атлетик и Марсель. Во Франции он проработал чуть более двух месяцев - из-за конфликта с болельщиками он был вынужден покинуть провансальцев в сентябре этого года.

Вместе с Валенсией он выиграл кубок Испании (2018/19), а с Атлетиком - национальный Суперкубок (2020/21).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал марселино Ла Лига

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