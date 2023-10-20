Бенфика без Трубина легко прошла в следующий этап Кубка Португалии

Украинец и другие лидеры команды не попали в заявку.

Анатолий Трубин пропустил первый после международной паузы матч своей команды.

Напомним, что украинец сумел закрепиться в основе Бенфики, проведя последние четыре матча в стартовом составе.

После этого Трубин провел два матча в составе сборной Украины, а затем не попал в заявку на кубковый матч. Однако не стоит думать, что украинец впал в немилость.

Кроме Анатолия в заявку на кубковый матч против команды из третьего дивизиона не вошли и другие лидеры команды, Ди Мария или Нереш, например.

Отметим, что "орлы" матч выиграли без труда, а в следующем их ждет встреча против Реал Сосьедада в Лиге чемпионов. Скорее всего, Трубин вновь вернется в старт на предстоящий поединок.

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