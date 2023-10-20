iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бенфика без Трубина легко прошла в следующий этап Кубка Португалии

Украинец и другие лидеры команды не попали в заявку.
Вчера, 21:51
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Анатолий Трубин пропустил первый после международной паузы матч своей команды.

Напомним, что украинец сумел закрепиться в основе Бенфики, проведя последние четыре матча в стартовом составе. 

После этого Трубин провел два матча в составе сборной Украины, а затем не попал в заявку на кубковый матч. Однако не стоит думать, что украинец впал в немилость.

Кроме Анатолия в заявку на кубковый матч против команды из третьего дивизиона не вошли и другие лидеры команды, Ди Мария или Нереш, например.

Отметим, что "орлы" матч выиграли без труда, а в следующем их ждет встреча против Реал Сосьедада в Лиге чемпионов. Скорее всего, Трубин вновь вернется в старт на предстоящий поединок.

Ранее также сообщалось, что Жирона использовала Цыганкова, чтобы поучаствовать в популярном челлендже.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин

Статьи по теме

Трубин: Судаков очень настойчиво работает, рад за него, пусть забивает в каждом матче Трубин: Судаков очень настойчиво работает, рад за него, пусть забивает в каждом матче
"Может стать очень полезным": Экс-капитан Бенфики высказался об игре Трубина "Может стать очень полезным": Экс-капитан Бенфики высказался об игре Трубина
Тренер Бенфики: Трубин сыграл хорошо, но у Интера было слишком много моментов Тренер Бенфики: Трубин сыграл хорошо, но у Интера было слишком много моментов
Трубин - герой подборки лучших вратарских сейвов прошедших матчей Лиги чемпионов Трубин - герой подборки лучших вратарских сейвов прошедших матчей Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:47
Севилья стала лидером по количеству травм осенью в Ла Лиге
Европа00:10
Экс-тренер Марселя обвинил фанатов клуба в своей отставке
Вчера, 23:55
Киберспорт23:55
The International: Spirit в долгой и нервной серии обыграли Virtus.pro
Европа23:41
Женская Лига чемпионов-2023/24: состоялась жеребьевка группового этапа
Европа23:26
Капитан клуба АПЛ подтвердил, что не может играть за сборную Украины
Формула 123:02
Андретти: У нас есть право быть здесь – на стартовой решетке
Другие страны22:39
ФИФА запретила сборной Палестины играть свои матчи в Алжире
Евро-202422:21
Матч Украина - Италия пройдет при частично пустых трибунах
Европа21:51
Бенфика без Трубина легко прошла в следующий этап Кубка Португалии
Формула 121:41
Гран-при США: Первая практика: Ферстаппен возглавил зачет, с трудом опередив Леклера и Хэмилтона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK