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УЕФА оштрафовали одну из сборных за антипутинскую кричалку

Футболист команды призвал фанатов продолжать и заявил, что ситуация абсурдна.
Сегодня, 09:26
Юстас Ласицкас / Getty Images
Юстас Ласицкас / Getty Images

УЕФА оштрафовали литовскую федерацию футбола на 10 тысяч евро.

По информации LRT, это случилось из-за поведения фанатов в сентябрьськом матче против Сербии. Болельщики балтийской команды скандировали антипутинскую кричалку всем известного содержания.

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Позже в Instagram один из лидеров команды Юстас Ласицкас отреагировал на случившееся подобным образом: "Продолжайте скандировать, мы заплатим с премий сколько нужно", - написал Ласицкас.

Затем Юстас объяснил, что это была скорее шутка и он не посовещался ни с кем из сборной, но думает, что было бы не стыдно отдать бонусы на "доброе дело". 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литва война с россией

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