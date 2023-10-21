УЕФА оштрафовали одну из сборных за антипутинскую кричалку

УЕФА оштрафовали литовскую федерацию футбола на 10 тысяч евро.

По информации LRT, это случилось из-за поведения фанатов в сентябрьськом матче против Сербии. Болельщики балтийской команды скандировали антипутинскую кричалку всем известного содержания.

Читай также: Капитан клуба АПЛ подтвердил, что не может играть за сборную Украины

Позже в Instagram один из лидеров команды Юстас Ласицкас отреагировал на случившееся подобным образом: "Продолжайте скандировать, мы заплатим с премий сколько нужно", - написал Ласицкас.

Затем Юстас объяснил, что это была скорее шутка и он не посовещался ни с кем из сборной, но думает, что было бы не стыдно отдать бонусы на "доброе дело".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!