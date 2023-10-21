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Обильные осадки стали причиной подтопления стадиона Реала

Защита арены от дождя не справилась с интенсивностью непогоды.
Сегодня, 11:12
Сантьяго Бернабеу залило во время сильного дождя / as.com
Сантьяго Бернабеу залило во время сильного дождя / as.com

Домашний стадион мадридского Реала Сантьяго Бернабеу, пребывающий в процессе реконструкции, пострадал от рекордных осадков в Испании.

В Сеть попало видео, на котором видно, как во время непогоды защита от дождя не справилась с его интенсивностью и арену начало заливать.

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Издание AS предположило, что работы по реконструкции стадиона еще далеки от завершения, и отметило, что утечка этой информации уже вызвала насмешки в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что НБА рассматривает вариант с проведением матча на Сантьяго Бернабеу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид

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