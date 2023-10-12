НБА рассматривает вариант с проведением матча на Сантьяго Бернабеу

Заместитель комиссара Национальной баскетбольной ассоциации Адама Сильвера Марк Тейтум заявил, что стадион Реала Сантьяго Бернабеу подошел бы для баскетбольного матча.

"Есть возможность увидеть новый Бернабеу. Что они там сделали – невероятно. Видя систему, с помощью которой они поднимают и опускают траву, это будет стадион мирового класса. Если возникнут обстоятельства – мы бы с радостью там сыграли.

Одна из первых вещей, которые мы должны иметь в городе – это павильон мирового класса, а Лондон имеет лучший в Европе. Чтобы проводить там матчи регулярного чемпионата, он должен отвечать определенным стандартам. Также нужно учитывать, что это большой рынок с важной традицией, например Франция, где в следующем году проведут Олимпиаду".

Читай также: Lego выпустила модель Сантьяго Бернабеу в честь 120-летия Реала

"Есть и другие рынки, на которые мы смотрим – Германия, Испания, Италия являются важными рынками для нас. Некоторые из них не обладают такими мощностями, хотя есть новые проекты. Мы открыты для проведения матчей в других частях света", - сказал Тейтум в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, открытие нового Сантьяго Бернабеу запланировано на конец 2023 года. Реал потратил на реконструкцию стадиона почти 900 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!