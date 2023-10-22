Президент Барселоны намерен баллотироваться на второй срок

Глава каталонцев может остаться на своем посту.

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что намерен пойти на второй срок.

"По закону я могу это сделать, смогу снова баллотироваться. Пока я могу, буду это делать".

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"И я хочу остаться со своим советом директоров, потому что они прилагают усилия, работают и привержены проекту. А потом посмотрим", – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, следующие выборы президента в Барселоне состоятся в 2026 году.

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