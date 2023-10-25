Пушич: У Шахтера большой потенциал для того, чтобы играть в красивый футбол

В рамках третьего тура Лиги чемпионов Шахтер встретится с Барселоной. Данный матч станет дебютным для Марино Пушича, который в преддверии поединка пообщался с пресс-службой клуба.

Новоиспеченный наставник клуба рассказал, почему решил попробовать свои силы в украинской команде.

"Прежде всего, искренне благодарю за теплый прием, который я почувствовал со стороны всех людей, когда прибыл в клуб. Как они сказали: "Добро пожаловать в семью!" Я это почувствовал и благодарен за это.

Конечно, решение не было для меня легким, ведь я получал удовольствие и имел большие успехи, работая с другими коллегами в Фейеноорде. Но в жизни в определенный момент ты принимаешь другое решение, иногда ты должен это делать. У меня были хорошие предчувствия относительно этого проекта и людей, они смогли убедить меня в этом. И я вижу большой потенциал у этой молодой команды. Поэтому сочетание этих двух вещей заставило меня сделать новый шаг", - сказал босниец.

Также Пушич поделился мыслями о перспективах своего нового коллектива.

"Как вам известно, мы играли друг против друга, и я много изучал их перед матчами, поэтому знаю немало характеристик команды и, как я уже говорил, считаю, она имеет большой потенциал, чтобы играть в хороший футбол. Конечно, постепенно мы будем развиваться и ежедневно лучше узнавать друг друга. Верю, что игроки могут усовершенствовать себя и достичь высокого уровня.

Еще рано что-то говорить о развитии команды, ведь, как вам известно, я прибыл только вчера вечером, поэтому это мое первое занятие с командой. У нас была короткая встреча, мы познакомились друг с другом, я показал несколько видеороликов, и мы начали работать вместе. Первые впечатления всегда оказываются правильными, и на этот раз они, безусловно, хорошие. Я чувствую положительную энергию от команды, это хороший знак, чтобы начать работу", - заявил Марино.

Напоследок специалист высказался о предстоящем матче против "сине-гранатовых".

"Да, вы правы, это слишком короткий срок, чтобы что-то сделать, однако мы можем подготовиться к игре. И я всегда могу попросить футболистов моей команды играть в футбол так, как мне нравится. Соревнуемся и стараемся играть против них, чтобы увидеть, на каком мы уровне сейчас, - при этих обстоятельствах и в игре с лучшими европейскими командами. Это интересный момент для того, чтобы увидеть наш сегодняшний уровень", - резюмировал рулевой "горняков".

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