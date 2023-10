"Лучше всех воспитанников Ла Масии": Реакция Сети на перформанс Судакова против Барселоны

В среду, 25 октябрря, состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Шахтером.

Хавбек "горняков" Георгий Судаков отметился голом и в целом провел отличный поединок.

ISPORT изучил, что писали футбольные фанаты об игре украинского хавбека.

"Шахтер намерен выручить за Георгия Судакова еще одну крупную сумму. Помните, как Михаил Мудрик в 2021 году в поединке с мадридским Реалом произвел впечатление, казалось, что он обречен на большие свершения. Точно так же Судаков поступил и в игре с Барселоной."

Shakhtar are going to command another hefty fee for Heorhiy Sudakov. Remember Mykhaylo Mudryk impressing against Real Madrid in 2021, looked destined for big things. Sudakov doing the exact same here against Barcelona. — Ryan Taylor (@RyanTaylorSport) October 25, 2023

"Уже лучше, чем любой выпускник Ла Масии."

22 years



He is brilliant can't deny — Lawal🦁🇦🇷 (@tndlawal) October 25, 2023

"22 года (на самом деле Судакову 21 год - прим.)

Он великолепен, это нельзя отрицать".

Heorhii Sudakov , tres intéressant . À surveiller de près . — 1899 (@leglsn) October 25, 2023

"Георгий Судаков, очень интересный. Следите за ним".

Chelsea gonna splash 100m on him next year — 𝒯𝑒𝓁𝟥𝟫🇫🇷 (@Tel39enjoyer) October 25, 2023

"В следующем году Челси выложит за него 100 млн".

у Ювентуса якраз Погба надовго дискваліфікований за допінг, а Фаджолі за ставки, їм би Судаков точно не завадив https://t.co/qT2FkGj7x8 — Рома (@Kotyk_ua) October 25, 2023

ніхуя собі блять, Судаков!!! — WhatIsLove (@basylkit) October 25, 2023

судаков у юве confirmed ✅🤍 — di ³³/²⁸;🇺🇦 (@directorkys) October 25, 2023

"Судаков в роли левого центрального полузащитника для Арсенала был бы очень хорош".

Sudakov in that LCM role for Arsenal would be so good — Rice (@RiceRiceBaby141) October 25, 2023

"Молодой парень так много делает для своей команды".

Young lad doing so much for his team — Mike (@cyfacesky) October 25, 2023

"У парня огромный потенциал".

The boy has huge potential — Ololade Yusuph 🎬📸🇳🇬 (@MakinsVisuals07) October 25, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что Судаков стал лучшим футболистом Шахтера в матче против Барселоны.

