Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании 28.10.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между испанскими грандами.

В субботу, 28 октября, Барселона примет Реал в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

Команды продолжают борьбу за лидерство в национальном турнире, а, учитывая личное противостояние, то игра обещает быть интересной.

Матч Барселона - Украина пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Стартовый свисток – в 17:15 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал

Официальным телетранслятором матча является платформа Megogo.

В своей истории команды встречались 289 раз. На счету каталонского гранда 121 победа, у "сливочных" 106 триумфов, а 62 раза победитель не был выявлен.

В последний раз Барселона и Реал встречались летом на товарищеском турнире, тогда "сине-гранатовые" разгромили подопечных Карло Анчелотти - 3:0. Что касается официальных игр, то мадридцы разгромили каталонцев в рамках Кубка Испании (4:0).

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