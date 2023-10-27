iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Репетиция удалась: Лунин с игроками Реала посетили баскетбольное Эль-Классико

Представители мадридского коллектива стали свидетелями, как их баскетбольные коллеги победили каталонцев в своем поединке.
Сегодня, 22:28
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В субботу, 28 октября, в Каталонии пройдет первое Эль-Классико нынешнего сезона: Барселона будет принимать Реал.

Но это не единственное противостояние Барселоны и Реала, которое припало на эту неделю - в четверг, 26 октября, болельщики стали свидетелями баскетбольного поединка каталонцев и "бланкос" в рамках Евролиги.

Согласно с социальными сетями королевского клуба, данный матч посетили Андрей Лунин, Эдер Милитао, Эдуардо Камавинга, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Родриго и Орельен Чуамени.

Первое Эль-Классико недели завершилось победой Реала со счетом 65:64.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, что стартовый свисток матча между Барселоной и Реалом прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что целый ряд футболистов каталонцев вернулся к тренировкам, что может немного облегчить жизнь главного тренера "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона эль-классико Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин

Статьи по теме

Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты
Барселона заинтересовалась Цыганковым Барселона заинтересовалась Цыганковым
Реал может переименовать тренировочную базу в честь президента Реал может переименовать тренировочную базу в честь президента
Эль-Классико обсудит арбитр, при котором Реал всегда обыгрывал Барселону Эль-Классико обсудит арбитр, при котором Реал всегда обыгрывал Барселону
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа23:42
Ассист Малиновского помог Дженоа обыграть Салернитану
Другие страны23:06
Впервые за семь лет Сон не номинирован на лучшего азиатского игрока года
Бокс23:02
Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну
НБА22:59
Одноклубник Леня стал первым спортсменом на контракте с личным брендом Карри
Европа22:53
Малиновский отметился дебютным ассистом в составе Дженоа
Формула 122:42
Гран-при Мексики: Албон разделил пилотов Ред Булл в первой практике
Европа22:28
Репетиция удалась: Лунин с игроками Реала посетили баскетбольное Эль-Классико
Киберспорт22:23
The International: Gladiators первый четвертьфиналист нижней сетки
Киберспорт22:22
The International: Gladiators уничтожили nouns и прошли в четвертьфинал
Европа22:20
Артета предложил расширить заявки, чтобы справиться с перегруженным календарем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK