Репетиция удалась: Лунин с игроками Реала посетили баскетбольное Эль-Классико

Представители мадридского коллектива стали свидетелями, как их баскетбольные коллеги победили каталонцев в своем поединке.

В субботу, 28 октября, в Каталонии пройдет первое Эль-Классико нынешнего сезона: Барселона будет принимать Реал.

Но это не единственное противостояние Барселоны и Реала, которое припало на эту неделю - в четверг, 26 октября, болельщики стали свидетелями баскетбольного поединка каталонцев и "бланкос" в рамках Евролиги.

Согласно с социальными сетями королевского клуба, данный матч посетили Андрей Лунин, Эдер Милитао, Эдуардо Камавинга, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Родриго и Орельен Чуамени.

Первое Эль-Классико недели завершилось победой Реала со счетом 65:64.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, что стартовый свисток матча между Барселоной и Реалом прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что целый ряд футболистов каталонцев вернулся к тренировкам, что может немного облегчить жизнь главного тренера "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса.

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