Репетиция удалась: Лунин с игроками Реала посетили баскетбольное Эль-Классико
В субботу, 28 октября, в Каталонии пройдет первое Эль-Классико нынешнего сезона: Барселона будет принимать Реал.
Но это не единственное противостояние Барселоны и Реала, которое припало на эту неделю - в четверг, 26 октября, болельщики стали свидетелями баскетбольного поединка каталонцев и "бланкос" в рамках Евролиги.
Согласно с социальными сетями королевского клуба, данный матч посетили Андрей Лунин, Эдер Милитао, Эдуардо Камавинга, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Родриго и Орельен Чуамени.
Первое Эль-Классико недели завершилось победой Реала со счетом 65:64.
⚪⚪ ¡Semana de Clásicos! 🔵🔴— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 27, 2023
🏀✅
🔜⚽ pic.twitter.com/GQCNVjXuYe
Напомним, что стартовый свисток матча между Барселоной и Реалом прозвучит в 17:15 по киевскому времени.
Ранее стало известно, что целый ряд футболистов каталонцев вернулся к тренировкам, что может немного облегчить жизнь главного тренера "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса.
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