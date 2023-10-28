Хави - об Эль-Классико: Если кто и должен был выиграть этот матч, то это мы

Главный тренер Барселоны Хави заявил, что каталонцы должны были выиграть Эль-Классико.

Напомним, что мадридский Реал вырвал победу под занавес матча благодарю дублю Джуда Беллингема.

Хави считает, что Барселона доминировала большую часть матча, но их подвела собственная эффективность. Большого количества моментов не хватило, чтобы выиграть матч.

"На мой взгляд, мы доминировали на протяжении 60 минут. Но таков футбол. Нашей команде нужно пять или шесть моментов, чтобы забить гол. Реалу хватило трех шансов, чтобы забить два мяча.

Поэтому нам не хватило эффективности. Если честно, если кто и должен был выиграть этот матч, то это мы. Считаю, что наша команда провела хорошую игру.

Было ощущение, что Реал доволен ничейным результатом. Когда казалось, что к такому итогу все и идет, произошел этот неудачный момент с голом. Очень плохой результат, но мы сделали шаг вперед в игре", – цитирует Хави Marca.

Также в этом матче Беллингем отметился еще одним достижением.

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