Азар - о завершении карьеры: Я наслаждаюсь жизнью

Бывший вингер Реала и Челси Эден Азар ответил на вопрос о том, скучает ли он по футболу.

"Все идеально. Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьей, детьми. Я получил то, что хотел, и это идеальная жизнь.

Конечно я смотрю футбол, у меня дети играют в футбол. Я смотрю телевизор, когда могу, а также занимаюсь другими делами".

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"На данный момент я не скучаю по футболу, и это хорошо. Посмотрим через несколько месяцев.

Мои дети попросили меня поехать на церемонию вручения Золотого мяча, поэтому я сказал: "Хорошо, поехали, проведем ночь в Париже вместе и повеселимся", – заявил Азар в интервью Eurosport.

Напомним, 32-летний бельгиец решил этим летом "повесить бутсы на гвоздь".

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