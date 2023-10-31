Азар - о завершении карьеры: Я наслаждаюсь жизнью
Бывший вингер Реала и Челси Эден Азар ответил на вопрос о том, скучает ли он по футболу.
"Все идеально. Я наслаждаюсь жизнью, временем с семьей, детьми. Я получил то, что хотел, и это идеальная жизнь.
Конечно я смотрю футбол, у меня дети играют в футбол. Я смотрю телевизор, когда могу, а также занимаюсь другими делами".
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"На данный момент я не скучаю по футболу, и это хорошо. Посмотрим через несколько месяцев.
Мои дети попросили меня поехать на церемонию вручения Золотого мяча, поэтому я сказал: "Хорошо, поехали, проведем ночь в Париже вместе и повеселимся", – заявил Азар в интервью Eurosport.
Напомним, 32-летний бельгиец решил этим летом "повесить бутсы на гвоздь".
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