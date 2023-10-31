Арсенал и Челси поборятся за скандального английского форварда
Лондонские клубы готовы подписать Айвена Тоуни несмотря на его длительное отсутствие из-за дисквалификации.
Форвард Брентфорда Айвен Тоуни, который временно отстранен от футбола, зимой может сменить клубную прописку.
Как сообщает издание Evening Standard, фаворитами на подписание англичанина являются лондонские Арсенал и Челси. Сумма трансфера может составить 80 млн фунтов.
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Тоуни был дисквалифицирован за нарушение правил ставок на 8 месяцев. Срок отстранения истечет 17 января 2024 года.
В минувшем сезоне Айвен забил 21 гол и отдал 5 ассистов в 35 матчах за Брентфорд.
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