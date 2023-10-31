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Арсенал и Челси поборятся за скандального английского форварда

Лондонские клубы готовы подписать Айвена Тоуни несмотря на его длительное отсутствие из-за дисквалификации.
Сегодня, 15:15
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Форвард Брентфорда Айвен Тоуни, который временно отстранен от футбола, зимой может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Evening Standard, фаворитами на подписание англичанина являются лондонские Арсенал и Челси. Сумма трансфера может составить 80 млн фунтов.

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Тоуни был дисквалифицирован за нарушение правил ставок на 8 месяцев. Срок отстранения истечет 17 января 2024 года.

В минувшем сезоне Айвен забил 21 гол и отдал 5 ассистов в 35 матчах за Брентфорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Арсенал Лондон

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