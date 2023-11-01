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Реал убежден, что сможет летом приобрести звезду Баварии

Альфонсо Дэвис очень близок к переходу.
Сегодня, 12:40
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Мадридиский Реал уверен, что летом сумеет подписать Альфонсо Дэвиса, пишет Relevo.

Клуб уже работает над будущей сделки и понимает, что это будет очень непросто. Однако в успехе клуб уверен на 100%.

Отметим, что контракт канадца истекает в 2025 году, и Альфонсо отказывается его продлять, ссылаясь на нестабильность в клубе. Потому Реал считает, что мюнхенцы будут вынуждены вести переговоры.

В свое время точно так же "сливочные" забрали Тони Крооса за 25 млн евро, однако сейчас все понимают, что трансфер Дэвиса обойдется сильно дороже.

Также источник сообщает, что Бавария смирилась с уходом защитника и уже начала подыскивать ему замену. Трансфермаркт оценивает канадца в 70 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Барселона намерена продлить аренду Жоау Феликса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бавария Мюнхен альфонсо дэвис

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