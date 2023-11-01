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Барселона планирует продлить аренду Феликса еще на год

Каталонцы попросту не могут выкупить его сейчас.
Сегодня, 10:32
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Барселона намерена еще раз оформить аренду Жоау Феликса на следующий сезон, пишет Sport Espana.

Каталонцам очень понравился португалец, однако сейчас они просто не в состоянии заплатить 80 млн евро, которые требует за него Атлетико.

"Матрасники" в целом, не прочь расстаться с игроком, а потому каталонцы рассчитывают, что те не будут против еще одной аренды. Сейчас Жоау играет за Барсу тоже по арендному соглашение, в котором, однако, не прописана опция выкупа.

Потому каталонцы хотят оформить еще одну аренду на сезон-2024/25, в котором уже будет прописана такая опция. Однако речь уже пойдет далеко не о 80 млн евро. Кроме того Барселона готова включить в сделку игроков, которые не очень нужны клубу, зато нравятся Атлетико.

Отметим, что в текущем сезоне Феликс провел 11 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре ассиста.

Ранее, напомним, Майнц вернул в состав игрока, которого отстранял за поддержку Палестины.

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