Барселона планирует продлить аренду Феликса еще на год

Каталонцы попросту не могут выкупить его сейчас.

Барселона намерена еще раз оформить аренду Жоау Феликса на следующий сезон, пишет Sport Espana.

Каталонцам очень понравился португалец, однако сейчас они просто не в состоянии заплатить 80 млн евро, которые требует за него Атлетико.

"Матрасники" в целом, не прочь расстаться с игроком, а потому каталонцы рассчитывают, что те не будут против еще одной аренды. Сейчас Жоау играет за Барсу тоже по арендному соглашение, в котором, однако, не прописана опция выкупа.

Потому каталонцы хотят оформить еще одну аренду на сезон-2024/25, в котором уже будет прописана такая опция. Однако речь уже пойдет далеко не о 80 млн евро. Кроме того Барселона готова включить в сделку игроков, которые не очень нужны клубу, зато нравятся Атлетико.

Отметим, что в текущем сезоне Феликс провел 11 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре ассиста.

Ранее, напомним, Майнц вернул в состав игрока, которого отстранял за поддержку Палестины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!