По стопам Барселоны: Реал намерен взять кредит на реконструкцию стадиона

Реал намерен взять еще один кредит на реконструкцию стадиона Сантьяго Бернабеу. Об этом сообщает издание Marca.

Сумма нового займа составит 375 миллионов евро, при этом сам кредит рассчитан на 30 лет под 4,7% годовых. Средства будут направлены на оборудование парковки и благоустройство стадиона и прилегающей к нему территории.

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Ранее Реал также брал два займа на общую сумму в размере 800 млн евро. Из них 575 млн ушли на инфраструктуру, а оставшиеся 225 - на теплицу для газона.

Напомним, официальное открытие обновленного Сантьяго Бернабеу, вероятно, проведут 6 марта 2024 года - в день 122-летия клуба.

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