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Кривенцов - о разгроме от Черноморца: Мы не опускаем руки. Все готовы исправлять ситуацию

Наставник Зари признал, что последние результаты команды удручают.
Сегодня, 19:33
Валерий Кривенцов / metalist1925.com
Валерий Кривенцов / metalist1925.com

В рамках 1/4 финала Кубка Украины Черноморец разгромил Зарю со счетом 4:1.

Рулевой луганского клуба Валерий Кривенцов высказался о прошедшем матче и последних результатах команды.

"Стартовые минуты, где-то 15 минут - начали мощно. Выбегали в атаку, были качественные предпосылки, чтобы забивать, но не сумели верно распорядиться мячом. Потом пропустили необязательный гол. После этого, команда, вроде бы, сама не поверила в свои возможности. Хотя, моменты были. Проигрывали очень много единоборств один в один

Ошибок мы сделали достаточно. У нас впереди очень серьезный календарь. Плюс тяжелые переезды в Польшу и назад в Украину. Да, сейчас у нас нет результатов, но команда в любом случае не опускает руки. Разговаривали с игроками, все готовы исправлять ситуацию", - заявил Кривенцов.

Отметим, что у Зари 10 сыгранных матчей в УПЛ, в которых команда набрала лишь 9 очков и сейчас находится на 14 месте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Валерий Кривенцов

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