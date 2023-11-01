Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0: обзор матча и результат игры 01.11.2023

В среду, 1 ноября, дортмундская Боруссия принимала на своем поле Хоффенхайм в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

Подопечные Эдина Терзича сумели завоевать путевку в следующий раунд турнира, одержав над соперником минимальную победу со счетом 1:0.

"Шмели" праздновали успех в противостоянии благодаря голу Марко Ройса, который на 43-й минуте, получив перед воротами передачу от Джейми Байно-Гиттенса, переправил мяч в девятку.

Гостям несколько минут пришлось доигрывать в меньшинстве, когда в компенсированное время второе предупреждение получил Озан Кабак.

Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм 1/16 финала Кубка Германии

Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0

Гол: Ройс, 43

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 17 - 6

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 8 - 3

Фолы: 11 - 14

Атаки: 120 - 92

Боруссия Д: Кобель, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Ройс (Забитцер, 83), Брандт, Озджан, Рейна (Нмеча, 70), Вольф (Бенсебайни, 64), Мукоко, Байно-Гиттенс (Мален, 64).

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Брукс, Акпогума (Кабак, 64), Премель (Тохумджу, 79), Штах, Бебу, Вегорст, Бериша (Конте, 64), Байер, Бюльтер (Бисхоф, 88).

Предупреждения: Шлоттербек, 56, Кабак, 66, Вегорст, 75.

Удаление: Кабак, 90+4

Источник видео: MEGOGO

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