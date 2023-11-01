Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0: обзор матча и результат игры 01.11.2023
В среду, 1 ноября, дортмундская Боруссия принимала на своем поле Хоффенхайм в рамках 1/16 финала Кубка Германии.
Подопечные Эдина Терзича сумели завоевать путевку в следующий раунд турнира, одержав над соперником минимальную победу со счетом 1:0.
"Шмели" праздновали успех в противостоянии благодаря голу Марко Ройса, который на 43-й минуте, получив перед воротами передачу от Джейми Байно-Гиттенса, переправил мяч в девятку.
Гостям несколько минут пришлось доигрывать в меньшинстве, когда в компенсированное время второе предупреждение получил Озан Кабак.
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм 1/16 финала Кубка Германии
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Гол: Ройс, 43
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 17 - 6
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 8 - 3
Фолы: 11 - 14
Атаки: 120 - 92
Боруссия Д: Кобель, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Ройс (Забитцер, 83), Брандт, Озджан, Рейна (Нмеча, 70), Вольф (Бенсебайни, 64), Мукоко, Байно-Гиттенс (Мален, 64).
Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Брукс, Акпогума (Кабак, 64), Премель (Тохумджу, 79), Штах, Бебу, Вегорст, Бериша (Конте, 64), Байер, Бюльтер (Бисхоф, 88).
Предупреждения: Шлоттербек, 56, Кабак, 66, Вегорст, 75.
Удаление: Кабак, 90+4
Источник видео: MEGOGO
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