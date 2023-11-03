Основный защитник Милана пропустит из-за травмы половину сезона

Защитник Милана Пьер Калулу не поможет своей команде ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщает клубный сайт "россонери".

Французский футболист перенес операцию в связи с разрывом сухожилия прямой мышцы бедра. Ожидаемые сроки восстановления составляют около 4 месяцев.

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Напомним, центрбек получил повреждение в матче против Наполи (2:2), покинув поле на 19-й минуте.

В текущем сезоне на счету Калулу четыре матча в рамках Серии А, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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