Хави: Месси - лучший в истории

Испанец не сомневается в том, что Лео получил Золотой мяч заслуженно.

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал вручение Золотого мяча Лионелю Месси.

"Награда Лео вполне заслуженна. Лучший игрок чемпионата мира. Он лучший в истории".

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"Я разговаривал с ним на этой неделе, он был очень счастлив", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Месси выиграл своей восьмой Золотой мяч карьере. Первые шесть были получены во время выступлений за Барселону.

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