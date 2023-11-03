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Хави: Месси - лучший в истории

Испанец не сомневается в том, что Лео получил Золотой мяч заслуженно.
Сегодня, 16:15
Хави и Месси / Getty Images
Хави и Месси / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал вручение Золотого мяча Лионелю Месси.

"Награда Лео вполне заслуженна. Лучший игрок чемпионата мира. Он лучший в истории".

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"Я разговаривал с ним на этой неделе, он был очень счастлив", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Месси выиграл своей восьмой Золотой мяч карьере. Первые шесть были получены во время выступлений за Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави Лионель Месси

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