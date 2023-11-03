iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Караваев: Обидно, что Луческу ушел при таких обстоятельствах

Защитник Динамо высказался об уходе румынского специалиста.
Вчера, 23:45
Александр Караваев / Getty Images
Александр Караваев / Getty Images

В рамках 13 тура чемпионата Украины Динамо проиграло Шахтеру со счетом 0:1, а тренер киевлян Мирча Луческу ушел в отставку и завершил карьеру.

Футболист "бело-синих" Александр Караваев поделился мыслями о поединке и уходе наставника команды

"Обидно, что Луческу подал в отставку именно в таких обстоятельствах, когда мы проиграли. Он очень хотел доиграть этот чемпионат, выиграть его, были большие цели и планы, но не получилось. Повторюсь, это очень обидно, ведь до этого были хорошие времена, мы Лиге чемпионов играли, и чемпионами становились, и Кубок, и Суперкубок.

Кроме того, много молодежи перешло играть в другие чемпионаты - от этого выиграл и клуб, и игроки. Сейчас у нас тоже есть много молодежи на перспективу, чтобы в будущем этих ребят также подать.

Об уходе Мирчи узнали уже после матча. Когда мы зашли в раздевалку он сказал нам об этом. Завтра у нас будет сбор команды, потом тренировка. Когда мы соберемся командой, нам все скажут относительно нового наставника".

Также Александр рассказал, как команда настраивалась на принципиальную игру и что было не так в моменте с пропущенным голом.

"Настраивались как на обычную игру. Когда Динамо играет с Шахтером особо настраиваться не нужно, потому что и так все понимают, какой это матч. Нам многое удавалось и в первом тайме, и во втором, но пропустили обидный гол. У нас было много моментов, но подвела реализация. Стоило пропустить один момент, как нам забили - это очень обидно.

В моменте с пропущенным голом мы, вроде, все делали компактно в обороне, так же, как отрабатывали в первом тайме, но каким-то образом прошла разрезная передача, вбежал Александр Зубков и завершил тот эпизод, еще и между ног получилось. Еще раз скажу, что такие обстоятельства и ситуации очень досадные", - отметил Караваев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Караваев

Статьи по теме

Суркис: В ближайшее время мы объявим, кто возглавит тренерский штаб Динамо Суркис: В ближайшее время мы объявим, кто возглавит тренерский штаб Динамо
Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо
Шахтер минимально обыграл Динамо Шахтер минимально обыграл Динамо
Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Украина00:58
Экс-вратарь Динамо поблагодарил Луческу за совместную работу
Украина00:38
Пушич: Всегда приятно побеждать в важной игре, в дерби
Европа00:05
Лас-Пальмас неожиданно обыграл Атлетико
Вчера, 23:45
Европа23:45
Караваев: Обидно, что Луческу ушел при таких обстоятельствах
Украина23:15
Перспективный форвард Динамо дебютировал за основную команду в матче против Шахтера
Формула 122:50
На одной из трибун Гран-при Бразилии обрушилась крыша
Легкая атлетика22:43
"Могу быстро запрыгнуть в постель": Магучих рассказала, как ей помогает умение прыгать в высоту
Формула 122:24
Леклер: За всю свою карьеру я не испытывал ничего подобного
Другие22:24
Магучих сообщила, что выходит замуж
Европа21:50
Французский клуб будет пускать болельщиков на матчи бесплатно до конца сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK