Караваев: Обидно, что Луческу ушел при таких обстоятельствах

В рамках 13 тура чемпионата Украины Динамо проиграло Шахтеру со счетом 0:1, а тренер киевлян Мирча Луческу ушел в отставку и завершил карьеру.

Футболист "бело-синих" Александр Караваев поделился мыслями о поединке и уходе наставника команды

"Обидно, что Луческу подал в отставку именно в таких обстоятельствах, когда мы проиграли. Он очень хотел доиграть этот чемпионат, выиграть его, были большие цели и планы, но не получилось. Повторюсь, это очень обидно, ведь до этого были хорошие времена, мы Лиге чемпионов играли, и чемпионами становились, и Кубок, и Суперкубок.

Кроме того, много молодежи перешло играть в другие чемпионаты - от этого выиграл и клуб, и игроки. Сейчас у нас тоже есть много молодежи на перспективу, чтобы в будущем этих ребят также подать.

Об уходе Мирчи узнали уже после матча. Когда мы зашли в раздевалку он сказал нам об этом. Завтра у нас будет сбор команды, потом тренировка. Когда мы соберемся командой, нам все скажут относительно нового наставника".

Также Александр рассказал, как команда настраивалась на принципиальную игру и что было не так в моменте с пропущенным голом.

"Настраивались как на обычную игру. Когда Динамо играет с Шахтером особо настраиваться не нужно, потому что и так все понимают, какой это матч. Нам многое удавалось и в первом тайме, и во втором, но пропустили обидный гол. У нас было много моментов, но подвела реализация. Стоило пропустить один момент, как нам забили - это очень обидно.

В моменте с пропущенным голом мы, вроде, все делали компактно в обороне, так же, как отрабатывали в первом тайме, но каким-то образом прошла разрезная передача, вбежал Александр Зубков и завершил тот эпизод, еще и между ног получилось. Еще раз скажу, что такие обстоятельства и ситуации очень досадные", - отметил Караваев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!