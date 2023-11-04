Ливерпуль может усилиться вингером Баварии

Вингер Баварии Лерой Сане может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Ливерпуль хотел бы следующим летом подписать немецкого футболиста. В игроке видят потенциальную замену лидеру команды Мохемеду Салаху, на которого претендуют клубы из Саудовской Аравии.

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Сам Сане не готов перебраться в стан мерсисайдцев. Футболисту и его семье нравится жить на родине, к тому же их привлекает нахождения в мегаполисах.

Вполне вероятно, что немец решится на продление контракта с мюнхенцами, нежели на уход из клуба.

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