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Лидер Барселоны мог оказаться в топ-клубе АПЛ

Рональд Араухо отказал Челси и Ливерпулю прошлым летом.
Сегодня, 14:46
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Центрбэк каталонской Барселоны Рональд Араухо минувшим летом показал свою преданность нынешнему клубу.

Как сообщает издание Sport, Челси и Ливерпуль претендовали на подписание уругвайца за неназванную сумму. Араухо отказал топ-клубам АПЛ из-за желания подписать новый контракт с "сине-гранатовыми".

Источник отмечает, что английские коллективы предлагали Рональду намного большую зарплату, чем он получает сейчас в испанском гранде, но опять же точная сумма не называется.

Стоит сказать, что защитник вчера, 4 ноября, подарил Барселоне три очка, забив победный гол Реалу Сосьедаду на последних минутах матча.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси отреагировал на слухи о возвращении в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Челси АПЛ Рональд Араухо

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