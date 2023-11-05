Лидер Барселоны мог оказаться в топ-клубе АПЛ

Центрбэк каталонской Барселоны Рональд Араухо минувшим летом показал свою преданность нынешнему клубу.

Как сообщает издание Sport, Челси и Ливерпуль претендовали на подписание уругвайца за неназванную сумму. Араухо отказал топ-клубам АПЛ из-за желания подписать новый контракт с "сине-гранатовыми".

Источник отмечает, что английские коллективы предлагали Рональду намного большую зарплату, чем он получает сейчас в испанском гранде, но опять же точная сумма не называется.

Стоит сказать, что защитник вчера, 4 ноября, подарил Барселоне три очка, забив победный гол Реалу Сосьедаду на последних минутах матча.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси отреагировал на слухи о возвращении в Барселону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!