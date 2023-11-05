Фанаты клуба АПЛ почтили память хоккеиста, который скончался после удара коньком по шее
В рамках одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги Ноттингем Форест принимал Астон Виллу, которая была в итоге обыграна со счетом 2:0.
Еще до начала поединка "лесники" попросили своих фанатов помочь им с тем, чтобы почтить память Адама Джонсона, хоккеиста, который недавно скончался от полученной травмы.
We ask supporters to join us for a minute’s applause on the 47th minute of normal time (second half) in memory of @PanthersIHC’s Adam Johnson.— Nottingham Forest (@NFFC) November 5, 2023
Our thoughts continue to go out to everyone affected by Adam’s tragic passing. He will never be forgotten. pic.twitter.com/S6oAHegMBN
Во время матча против Шеффилд Стилерс игрок Ноттингем Пантерс (ранее выступал за Питтсбург Пингвинз) получил от соперника удар коньком по шее, что привело к сильному рассечению и его смерти в больнице.
На 47-й минуте (Джонсон выступал под 47-м номером) встречи с Астон Виллой фанаты "лесников" встали со своих мест и начали аплодировать. На табло появилась фотография Адама, а болельщики подняли баннер с фамилией и игровым номером хоккеиста.
Этот момент стал более памятным, так как во время акции памяти хоккеиста Орель Мангала забил второй гол хозяев поля, установив окончательный счет матча.
Напомним, что после этой трагедии Питтсбург принял решение в ближайшее время создать защиту для шеи своих игроков, чтобы больше никто не повторил судьбу Адама Джонсона.
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