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Фанаты клуба АПЛ почтили память хоккеиста, который скончался после удара коньком по шее

Ноттингем Форест еще и забил гол именно на той минуте, когда его болельщики проводили акцию памяти.
Сегодня, 20:03
Фанаты Ноттингем Форест / Getty Images
Фанаты Ноттингем Форест / Getty Images

В рамках одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги Ноттингем Форест принимал Астон Виллу, которая была в итоге обыграна со счетом 2:0.

Еще до начала поединка "лесники" попросили своих фанатов помочь им с тем, чтобы почтить память Адама Джонсона, хоккеиста, который недавно скончался от полученной травмы. 

Во время матча против Шеффилд Стилерс игрок Ноттингем Пантерс (ранее выступал за Питтсбург Пингвинз) получил от соперника удар коньком по шее, что привело к сильному рассечению и его смерти в больнице.

На 47-й минуте (Джонсон выступал под 47-м номером) встречи  с Астон Виллой фанаты "лесников" встали со своих мест и начали аплодировать. На табло появилась фотография Адама, а болельщики подняли баннер с фамилией и игровым номером хоккеиста.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Этот момент стал более памятным, так как во время акции памяти хоккеиста Орель Мангала забил второй гол хозяев поля, установив окончательный счет матча.

Напомним, что после этой трагедии Питтсбург принял решение в ближайшее время создать защиту для шеи своих игроков, чтобы больше никто не повторил судьбу Адама Джонсона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ Ноттингем Форест Адам Джонсон

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