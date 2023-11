Фанаты клуба АПЛ почтили память хоккеиста, который скончался после удара коньком по шее

В рамках одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги Ноттингем Форест принимал Астон Виллу, которая была в итоге обыграна со счетом 2:0.

Еще до начала поединка "лесники" попросили своих фанатов помочь им с тем, чтобы почтить память Адама Джонсона, хоккеиста, который недавно скончался от полученной травмы.

We ask supporters to join us for a minute’s applause on the 47th minute of normal time (second half) in memory of @PanthersIHC’s Adam Johnson.



Our thoughts continue to go out to everyone affected by Adam’s tragic passing. He will never be forgotten. pic.twitter.com/S6oAHegMBN