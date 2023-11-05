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Рома - Лечче 2:1: обзор матча и результат игры 05.11.2023

Римский клуб испытал проблемы с не самым сильным соперником.
Сегодня, 20:59
Рома - Лечче / Getty Images
Рома - Лечче / Getty Images

В воскресенье, 5 ноября, в рамках 11-го тура Серии А Рома встречалась с Лечче. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

До 72-й минуты ничего не предвещало беды и римляне довольно уверено осуществляли атаку за атакой на ворота соперника, после чего пропустили и оказались в затруднительном положении.

Самое интересное в данной игре началось в концовке. Сначала форвард Сердар Азмун возобновил паритет на табло, чем спас свою команду от поражения, но это было еще не все.

Ромелу Лукаку спустя три минуты также отличился и все же принес своей команде заслуженную победу и три очка.

Статистика матча Рома - Лечче 11-го тура Серии А

Рома - Лечче 2:1
Голы: Азмун, 90+1, Лукаку, 90+4 - Альмквист

Ожидаемые голы (xG): 1,64 - 0,34
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 15 - 15
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 18 - 11

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 78), Льоренте, Манчини (Кристенсен, 78), Ндика, Кристанте, Ауар (Азмун, 73), Бове (Саншеш, 70), Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави (Белотти, 78).

Лечче: Фальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Доргу (Галло, 62), Рамадани, Рафья (Гонсалес, 62), Каба, Банда (Стрефецца, 74), Альмквист (Туба, 80), Крстович (Пикколи, 80).

Предупреждения: Банда (17), Доргу (27), Саншеш (76), Рамадани (77), Туба (81), Стрефецца (87), Льоренте (89), Лукаку (90).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Серия А Лечче

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