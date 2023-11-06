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Бывший менеджер Nokia хочет стать владельцем Интера

У итальянского гранда может смениться хозяин.
Сегодня, 21:25
Томас Зиллиакус / Getty Images
Томас Зиллиакус / Getty Images

Бывший менеджер Nokia Томас Зиллиакус заявил о намерении приобрести Интер.

"Наши инвесторы не являются частью футбольного мира. Мы убеждены, что Интер может стать еще более крупным клубом, нежели сейчас. Это не критика в адрес нынешнего руководства, там отличные менеджеры и тренер. Но нашей целью станет рост.

Мы хотели бы специализироваться на создании услуг для болельщиков по всему миру, чтобы увеличить доходы, а затем укрепиться на рынке. Следствием всего этого станет возможность приобретения ведущих игроков и совершенствования и без того сильной команды. Мбаппе перестал бы быть просто мечтой".

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"Идея заключается в том, чтобы постепенно укреплять и без того хороший состав и ежегодно бороться за скудетто и победу в Лиге чемпионов.

Мы хотим превратить Интер в величайшую команду на свете. Мы готовы рассмотреть возможность совместной работы с Чжаном, оставив его на посту президента, но взяв на себя управление организацией в целом", – заявил Зиллиакус в интервью TVPlay.

Напомним, после 11-ти туров Серии А Интер идет на первом месте, набрав 28 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер

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