Бывший менеджер Nokia хочет стать владельцем Интера

Бывший менеджер Nokia Томас Зиллиакус заявил о намерении приобрести Интер.

"Наши инвесторы не являются частью футбольного мира. Мы убеждены, что Интер может стать еще более крупным клубом, нежели сейчас. Это не критика в адрес нынешнего руководства, там отличные менеджеры и тренер. Но нашей целью станет рост.

Мы хотели бы специализироваться на создании услуг для болельщиков по всему миру, чтобы увеличить доходы, а затем укрепиться на рынке. Следствием всего этого станет возможность приобретения ведущих игроков и совершенствования и без того сильной команды. Мбаппе перестал бы быть просто мечтой".

Читай также: Защитник Интера выбыл до конца года

"Идея заключается в том, чтобы постепенно укреплять и без того хороший состав и ежегодно бороться за скудетто и победу в Лиге чемпионов.

Мы хотим превратить Интер в величайшую команду на свете. Мы готовы рассмотреть возможность совместной работы с Чжаном, оставив его на посту президента, но взяв на себя управление организацией в целом", – заявил Зиллиакус в интервью TVPlay.

Напомним, после 11-ти туров Серии А Интер идет на первом месте, набрав 28 очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!