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Тоттенхэм - Челси 1:4 обзор матча и результат игры 06.11.2023

"Шпоры" умудрились получить две красные, чем и воспользовался соперник.
Сегодня, 00:10
Тоттенхэм - Челси / Getty Images
Тоттенхэм - Челси / Getty Images

В понедельник, 6 ноября, в рамках 11-го тура АПЛ Тоттенхэм принимал Челси. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.

"Шпоры" довольно быстро забили первый гол в игре. Удачный рикошет помог мячу после удара Деяна Кулушевски залететь в ворота.

Далее в матч стал постепенно переходить из футбола в UFC. Челси создал немало моментов у чужой штрафной, а игроки Тоттенхэма не могли нормально выбить мяч, ввиду чего в одном из эпизодов сводил на красную карточку Кристиан Ромеро.

Челси получил возможность забить пенальти, а реализовал данный шанс Коул Палмер. Хозяева в меньшинстве, а гости возобновили паритет.

Во второй половине игры хозяева потеряли еще одного своего игрока, ввиду чего им пришлось играть уже вдевятером. Шансы даже на ничью становились все меньше и меньше.

Лишь на 75-й минуте один из многочисленных выходов два в одного смогли реализовать футболисты Челси. В конце игры им дважды удалось повторить аналогичную атаку, добыл комфортную победу.

К слову, на 58-й минуте на поле вышел Михаил Мудрик, чтобы помочь оформить разгром, но украинец отличился лишь желтой карточкой.

Статистика матча Тоттенхэм - Челси 11-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Челси 1:4

Голы: Кулушевски, 6 - Палмер, 35 пенальти, Джексон, 75, 90+3, 90+7

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 1.99
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 8 - 16
Удары в створ: 5 - 8
Фолы: 12 - 20

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