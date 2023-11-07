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Беллингем мог оказаться в Челси

В стане лондонцев игрок мог оказаться еще когда тренером был Фрэнк Лэмпард.
Сегодня, 11:29
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем несколько лет назад мог оказаться в Челси. 

По словам экс-наставника лондонцев Фрэнка Лэмпарда, он хотел видеть игрока в своей команде, когда тот играл за Бирмингем Сити.

"Когда я тренировал Челси, то отчаянно пытался подписать Беллингема, но не смог.

Руководство было против платить 20 млн фунтов за 16-летнего игрока", - заявил английский специалист.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Джуда 10 голов и 2 ассиста в 12 матчах Ла Лиги

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси джуд беллингем

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