Беллингем мог оказаться в Челси
В стане лондонцев игрок мог оказаться еще когда тренером был Фрэнк Лэмпард.
Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем несколько лет назад мог оказаться в Челси.
По словам экс-наставника лондонцев Фрэнка Лэмпарда, он хотел видеть игрока в своей команде, когда тот играл за Бирмингем Сити.
"Когда я тренировал Челси, то отчаянно пытался подписать Беллингема, но не смог.
Руководство было против платить 20 млн фунтов за 16-летнего игрока", - заявил английский специалист.
Отметим, что в текущем сезоне на счету Джуда 10 голов и 2 ассиста в 12 матчах Ла Лиги
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