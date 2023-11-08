Пике - о подкупе судей: Барселона так всех превосходила, что ни один арбитр не смог бы нам помочь

Бывший защитник Барселоны Жерар Пике высказался о деле Негрейры.

"Сложно давать объяснения в середине процесса. Уверен, объяснения будут даны, но шокирует, что кто-то может сказать, мол, мы выиграли что-то из-за судей".

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"Мы настолько превосходили всех, что ни один арбитр не мог бы нам помочь", – сказал испанец в интервью As.

Напомним, Хоакин Агирре, глава Следственного суда столицы Каталонии, посчитал выплату 7,5 млн евро от "сине-гранатовых" бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF преступлением.

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