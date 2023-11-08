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Бразильский вундеркинд может не придти в Барселону зимой из-за финансовых проблем клуба

Будущее Витора Роке остается неопределенным.
Сегодня, 21:30
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Каталонская Барселона может отложить подписание 18-летнего Витора Роке.

Как сообщает издание Sport, бразилец может не придти в команду в январе следующего года. Это связано с финансовыми проблемами клуба.

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Трансфер форварда остается вопросом времени, но может состояться не зимой, а летом. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Вместо прихода Роке "сине-гранатовых" могут сконцентрироваться на привлечении футболиста в опорную зону. Конкретные кандидаты не называются.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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