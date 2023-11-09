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Стало известно, кому Лунин посвятил победу Реала над Брагой

Украинец стал героем встречи в Лиге чемпионов.
Сегодня, 12:02
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин подвел итоги победы над Брагой (3:0) в Лиге чемпионов.

Украинец появился на поле с первых минут, отбил пенальти и сделал суммарно четыре сейва.

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Лунин опубликовал пост в Instagram, в котором написал, что посвящает данную победу своей возлюбленной Анастасии.

"Это для тебя, моя любовь. Моя поддержка и всегда рядом. 3 очка, хорошая командная работа!!! Идем вперед. Спасибо за поддержку", - написал Лунин.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Брага.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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