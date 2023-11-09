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Хаманн: Можно только посочувствовать болельщикам МЮ

Экс-игрок Ливерпуля уверен, что манкунианцы вылетят из ЛЧ.
Сегодня, 19:40
Копенгаген - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Копенгаген - Манчестер Юнайтед / Getty Images

Бывший игрок Ливерпуля Дитмар Хаманн уверен, что МЮ не сможет попасть в плей-оф Лиги чемпионов.

Об этом немец заявил в эфире Sky Sports, сказав, что ему очень жаль, что великий клуб превратился в тень самого себя.

Напомним, что манкунианцы занимают последнее место в своей группе после неожиданного поражения от Копенгагена.

"Они пропустили 11 голов за 4 тура. Я не думаю, что МЮ пройдет дальше.

Меня расстраивает то, что происходит с этим клубом. Он стал тенью себя прежнего. Стадион разваливается, команда ни на что не годится. Можно только посочувствовать болельщикам", - сказал Хаманн.

Ранее также сообщалось, что в Барселоне определились с судьбой Хави.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Дитмар Хаманн

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