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Кейн рассказал, с кем из мировых звезд он хотел бы сыграть вместе

Фанатам Криштиану лучше не видеть ответ англичанина.
Сегодня, 09:22
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Форвард Баварии Харри Кейн заявил, что хотел бы вместе сыграть с нападающим Интер Майами Лионелем Месси.

"Я бы с удовольствием сыграл с Месси. Он один из величайших игроков, когда-либо игравших в нашу игру".

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"Уверен, что он смог бы отдать мне несколько ассистов", – сказал Кейн в интервью ESPN.

Напомним, в текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина 15 голов и 5 ассистов в 10 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Харри Кейн

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