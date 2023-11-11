Кристал Пэлас - Эвертон: обзор и результат матча чемпионата Англии 11.11.2023

В рамках 13 тура чемпионата Англии Эвертон в гостях встретился с Кристал Пэлас.

Уже на 54 секунде матча случилось главное событие матча для украинских болельщиков. Виталий Миколенко во втором матче подряд забил за "ирисок". В роли ассистента выступил Джек Харрисон.

Впрочем, лидерство мерсисайдцев продержалось недолго. Уже на 5-й минуте в ворота Джордана Пикфорда был назначен пенальти, который реализовал Эберечи Эзе.

Тот же Эзе на 24-й минуте претендовал на еще один 11-метровый, но в этот раз он сделал лишь хуже себе и команде, получив желтую за симуляцию.

На двух забитых голах команды не ограничились, но оставшиеся взятия ворот были уже после перерыва. Первое из них зрители увидели уже на 49-й минуте благодаря усилиям Абдулая Дукуре.

На 73-й минуте Одсонн Эдуар снова восстановил паритет, но последнее слово все равно было за коллективом Шона Дайча, ведь на 86-й минуте Идрисса Гана Гуйе с передачи уже упомянутого Дукуре забил победный гол в матче.

Статистика матча чемпионата Англии Эвертон - Кристал Пэлас

Эвертон - Кристал Пэлас 3:2

Голы: Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гуйе, 86 - Эзе (пенальти), 5, Эдуар, 73

xG: 1.73 - 1.08

Удары: 12 - 8

Удары в створ: 4 -4

Владение мячом: 66% - 34%

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