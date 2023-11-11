Болельщики Эвертона признали Миколенко лучшим в матче против Кристал Пэлас
Украинец провел впечатляющий поединок.
В рамках 12 тура чемпионата Англии Эвертон встретился с Кристал Пэлас и победил со счетом 3:2 при помощи гола Виталия Миколенко.
После поединка в twitter-аккаунте "ирисок" прошло голосование на лучшего игрока матча и им был признан именно украинский защитник
Отметим, что также Виталий был лучшим в составе Эвертона по версии WhoScored.
На счету украинца два гола в текущем сезоне. Примечательно, что оба были забиты в двух последних матчах.
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