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Болельщики Эвертона признали Миколенко лучшим в матче против Кристал Пэлас

Украинец провел впечатляющий поединок.
Вчера, 22:44
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках 12 тура чемпионата Англии Эвертон встретился с Кристал Пэлас и победил со счетом 3:2 при помощи гола Виталия Миколенко.

После поединка в twitter-аккаунте "ирисок" прошло голосование на лучшего игрока матча и им был признан именно украинский защитник

Отметим, что также Виталий был лучшим в составе Эвертона по версии WhoScored.

На счету украинца два гола в текущем сезоне. Примечательно, что оба были забиты в двух последних матчах.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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