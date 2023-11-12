Манчестер Сити хочет усилить оборону защитником Челси

Фулбек Челси Рис Джеймс попал в сферу интересов Манчестер Сити.

"Рис Джеймс уже давно был намечен в качестве его замены, и чемпионы Европы, очевидно, способны предложить такому игроку более близкие перспективы в плане борьбы за титулы.

Этот вариант даже рассматривался в ходе нескольких трансферных окон, поскольку Уокер постоянно задумывался о своем будущем. Проблема в том, что он один из тех игроков, которые просто продолжают становиться лучше".

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"Джеймс, в свою очередь, все еще испытывает регулярные проблемы с травмами", – говорится в заявлении журналиста The Independent Мигеля Дилэйни.

В текущем сезоне на счету Джеймса всего четыре матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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