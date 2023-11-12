Хави высказался о критике в свой адрес

Главный тренер Барселоны Хави высказался о подходе в работе с футболистами, а также о получаемой критике.

"Я пытаюсь убедить идеями. Я не из тех тренеров, которые кричат. Раньше у меня не было тяжелой руки, но и сейчас я не слабак. Это вопрос порядка".

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"Критика? В июне я скажу, не слишком ли рано нас критиковали. В прошлом сезоне это тоже было, а в итоге мы выиграли два титула", – сказал испанец в интервью Diario Sport.

Напомним, после 12-ти туров Барселона идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков.

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