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Барселона пропустила самый быстрый гол для себя в Ла Лиге в 21 веке

Саму Омородион отметился забитым мячом на 17 секунде матча.
Сегодня, 19:47
Cаму Омородион
Cаму Омородион

В рамках 12-го тура чемпионата Испании Барселона победила Алавес со счетом 2:1.

Впрочем, для каталонцев поединок начался кошмарно. Уже на 17 секунде они пропустили от Саму Омородиона.

Для "блаугранас" этот забитый мяч стал самым быстрым пропущенным голом в Ла Лиге в 21 веке.

Отметим, что сейчас коллектив Хави занимает 3 место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Испании, отставая от Реала на 2 очка и от Жироны на 4.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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