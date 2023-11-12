Лацио - Рома: обзор и результат матча чемпионата Италии 12.11.2023

В рамках 12-го тура чемпионата Италии Лацио встретился с Ромой в римском дерби.

Команды активно начали первый тайм и уже на 2 минуте у "орлов" была возможность заработать пенальти, но судья не отреагировал на падение Чиро Иммобиле в штрафной "волков".

Рома ответила своим моментов спустя 3 минуты. Ромелу Лукаку выиграл верховую борьбу, однако отправил мяч ударом головой выше ворот.

С 12-й по 14-ю минуту у коллектива Жозе Моуриньо было сразу несколько моментов. Сперва Рик Карсдорп не смог переиграть своим ударом Ивана Проведела, спустя минуту Браян Кристанте отметился забитым голом, но этот мяч отменили из-за офсайда, а затем снова Карсдорп пробил рядом со штангой.

На 25-й Лацио ответило своим моментом, Луис Альберто попал в штангу, а спустя 4 минуты тоже самое сделал Алессио Романьоли.

На этом команды исчерпали свой лимит опасных моментов на сегодня и дальше зрители не увидели чего-то интересного.

Статистика матча чемпионата Италии Лацио - Рома

Лацио - Рома 0:0

xG: 0.56 - 0.39

Удары: 7 - 8

Удары в створ: 2 - 1

Владение мячом: 49% - 51%

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