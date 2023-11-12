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Шахтер - Днепр-1: обзор и видео голов матча чемпионата Украины 12.11.2023

Вашему вниманию лучшие моменты поединка между "горняками" и "спортклубовцами".
Сегодня, 21:43
shakhtar.com
shakhtar.com

В рамках 14-го тура чемпионата Украины Шахтер встретился с СК Днепром-1

Хозяева уже на старте матча повели в счете благодаря голу Даниила Сикана и казалось, что им ничего не помешает продлить победную серию, но у коллектива Юрия Макисмова были другие планы.

Еще до перерыва Эдуард Сарапий сравнял счет в матче. а уже после возобновления встречи Алексей Гуцуляк вывел "спортклубовцев" вперед.

Точку в противостоянии поставил украинский хавбек Богдан Леднев спустя всего несколько минут после гола Гуцуляка.

Видео голов и обзор матча Шахтер - СК Днепр-1

Шахтер - СК Днепр-1 1:3

Голы: Сикан, 5 - Сарапий, 41, Гуцуляк, 51, Леднев, 55.

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 7 - 6
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 9 - 12
Атаки: 100 - 71

Шахтер: Ризнык - Конопля (Гочолеишвили, 60), Бондарь, Ракицкий (Азарови, 60), Матвиенко - Степаненко (Келси, 70), Крыськив, Судаков - Зубков (Кащук, 84), Сикан, Невертон (Эгиналду, 70).

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок (Кравец, 90+3), Леднев (Горбунов, 87) - Филиппов (Виктинью, 73).

Предупреждения: Бондарь - Рубчинский.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер СК Днепр-1

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