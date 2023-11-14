Наполи официально представил нового тренера

Действующего чемпиона Италии возглавит специалист, который уже работал в клубе.

Итальянский Наполи представил замену французу Руди Гарсии.

"Партенопейцев" возглавил итальянец Вальтер Маццарри. О текущем контракте специалиста клуб пока не сообщал.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli.

⁰Bentornato Mister! pic.twitter.com/i5EXAziuVP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 14, 2023

62-летний наставник уже работал в клубе в период с 2009 по 2013 год. Также он был главным тренером Интера и Уотфорда. Его последним местом работы был Кальяри, который он возглавлял в сезоне-2021/22.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи хотел назначить на пост тренера Игора Тудора, но сторонам не удалось договориться.

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