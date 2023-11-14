Испанский талант высказался об интересе Реала, Барсы и топ-клубов АПЛ

Нико Вильямсу льстит такое внимание к своей персоне.

Вингер испанского Атлетика Нико Вильямс высказался об интересе от клубов АПЛ, Реала и Барселоны.

Испанец заявил, что ему очень приятно то, что он привлек внимание таких команд, но он уже принял решение касаемо своего будущего.

"Тот факт, что такие клубы, как Реал Мадрид, Барселона и топ-команды АПЛ хотят меня показывает то, что я все делаю правильно.

Для меня есть четкое решение, которое я хочу воплотить. Мои агенты работают над этим", - сказал вингер.

Отметим, что у Вильямса заканчивается контракт с Атлетиком в конце сезона-2023/24.

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